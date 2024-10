Prefeita de Guapimirim lidera pesquisa com ampla vantagem - Divulgação

Publicado 03/10/2024 11:20 | Atualizado 03/10/2024 12:06

A três dias das eleições, pesquisa realiza pela Prefab Future em Guapimirim aponta vitória da atual prefeita Marina Rocha (Agir) com 93,6% dos votos válidos. O segundo colocado, Marlon Vivas (PDT), aparece com apenas 6,4% e Mirréis (PT) não pontua, os votos válidos já desconsideram brancos e nulos.

Na pesquisa induzida com os três candidatos e já considerando brancos, nulos e indecisos, Marina Rocha tem 79,6% e Marlon Vivas aparece com 5,4%. Na espontânea, quando nenhum nome é apresentado aos entrevistados, a atual prefeita segue na liderança com 78,6% e Marlon Vivas tem 2,5%. Nas duas, Mirréis também não alcançou índice.

O resultado da pesquisa ilustra um outro índice apresentado no levantamento da Prefab Future. Na avaliação da atual administração, 78,6% disseram que aprovam como Marina Rocha administra a cidade. O não aprovam representam 6,8% e 14,6% disseram que não sabem avaliar. Na rejeição, Marlon Vivas lidera com 29,2%, Mirréis tem 19%, 31% não sabem e 18% não rejeitam nenhum.

A pesquisa da Prefab Future foi realizada no dia 27 de setembro e registrada com o número RJ-04050/2024 no TSE. Foram feitas 500 entrevistas com pessoas acima de 16 anos de idade. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada, considerando um modelo de amostragem aleatório simples, é de 4,39 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.



Veja os números



VOTOS VÁLIDOS

Marina Rocha............93,6%

Marlon Vivas..............6,4%

Mirréis.......................0%



VOTOS INDUZIDO

Se fossem estes os candidatos, em quem você votaria para prefeito de Guapimirim?

Marina Rocha................79,6%

Marlon Vivas...................5,4%

Mirréis............................0%

Não sabe ou indeciso.....10,2%

Branco ou nulo................4,8%



VOTOS ESPONTÂNEO

Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito de Guapimirim?

Marina Rocha................78,6%

Marlon Vivas...................2,4%

Não sabe ou indeciso.....17,4%

Branco ou nulo................1,2%

Outros.............................0,4%