O maior Natal gratuito e inclusivo do estado do Rio de Janeiro, O Fantástico Natal de Guapimirim continua neste fim de semana com uma série de atrações gratuitas. A partir das 19h, os visitantes podem aproveitar a pista de patinação no gelo, tirolesa, tobogã, Casa do Papai Noel e muitas outras opções de lazer.

Uma novidade que tem chamado atenção é a Hora Azul, que ocorre aos sábados e domingos, das 18h às 19h. Nesse período, todas as atrações são adaptadas e dedicadas exclusivamente às pessoas com deficiência e do espectro autista, promovendo maior acessibilidade. A Praça do Papai Noel, localizada na Praça da Cotia, em Guapimirim, é o cenário mágico dessa grande festa. O destaque vai para a imponente árvore de Natal iluminada com luzes de LED, com mais de 30 metros de altura, que tem encantado moradores e turistas.“Está tudo muito lindo! As crianças estão amando todas essas atrações. Na inauguração, até me emocionei”, comentou Amanda Almeida, moradora de Guapimirim.Uma novidade que tem chamado atenção é a Hora Azul, que ocorre aos sábados e domingos, das 18h às 19h. Nesse período, todas as atrações são adaptadas e dedicadas exclusivamente às pessoas com deficiência e do espectro autista, promovendo maior acessibilidade.

O Fantástico Natal de Guapimirim funciona de terça à domingo, das 19h à meia noite, tem entrada gratuita e oferece praça de alimentação, estacionamento, além de banheiros climatizados para maior conforto dos visitantes. O evento também conta com uma Sala Sensorial, onde profissionais especializados estão à disposição para oferecer atendimento a quem necessitar de suporte, garantindo um ambiente seguro e acolhedor para todos.O Fantástico Natal de Guapimirim funciona de terça à domingo, das 19h à meia noite, tem entrada gratuita e oferece praça de alimentação, estacionamento, além de banheiros climatizados para maior conforto dos visitantes.

