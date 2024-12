Drogas apreendida por equipe do Segurança Presente em Guapimirim - Divulgação

Publicado 12/12/2024 10:53



Na tarde da última terça-feira (10), o programa Segurança Presente de Guapimirim registrou sua primeira ocorrência no município.



Três homens foram abordados por uma equipe do projeto no bairro Vila Guapimirim, na região central da cidade. Durante a revista, foram encontradas pequenas quantidades de maconha e cocaína em posse dos suspeitos. Os indivíduos foram encaminhados para a 67ª DP de Guapimirim. Após serem ouvidos, os três foram enquadrados no crime de posse e uso de drogas.



O programa Segurança Presente foi inaugurado no último dia 9 de dezembro, em uma cerimônia que contou com a presença do governador Cláudio Castro e da Prefeita Marina. O projeto, fruto de uma solicitação do deputado estadual Júlio Rocha, conta com um efetivo de 16 policiais, 4 viaturas e 6 motocicletas, e opera das 8h às 20h, patrulhando as áreas do Centro de Guapimirim e Parada Modelo.