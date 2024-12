Inauguração do Segurança presente no centro de Guapimirim - Divulgação - Secom Guapimirim

Na tarde da última segunda-feira (9), a prefeita Marina Rocha e seu irmão, o deputado estadual Júlio Rocha, receberam o governador Cláudio Castro e outras autoridades para a inauguração da base do Segurança Presente em Guapimirim.



A iniciativa do deputado estadual Júlio Rocha surgiu para reforçar a segurança na cidade, que é a mais segura da baixada fluminense.

"Queremos que Guapimirim continue sendo a um município seguro para os moradores e turistas", comentou o Júlio Rocha.



O projeto, que já está presente em 23 municípios, foi implementado na cidade com um efetivo de 16 policiais, 4 viaturas e 6 motos, modelo Lander 250 cilindradas. Esses recursos serão utilizados para o patrulhamento dos bairros do Centro e de Parada Modelo, com o funcionamento da base das 8h às 20h.

"Estamos investindo muito em segurança pública no Estado do Rio e me sinto honrado por inaugurar a base do Segurança Presente ao lado da minha amiga, a prefeita Marina Rocha, e de seu irmão, o deputado estadual Júlio Rocha, aqui em Guapimirim," declarou o governador Cláudio Castro em seu discurso.



O evento também contou com a presença do deputado federal Juninho do Pneu, do secretário estadual de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, do secretário de Governo, André Moura, do vice-prefeito de Guapimirim, Natalício da Farmácia, do presidente da Câmara de Vereadores, Halter Pitter, e de outras autoridades municipais.

"Receber o Segurança Presente vai contribuir muito para garantir a segurança em nosso município. Além do nosso Centro de Monitoramento, que conta com câmeras espalhadas por toda a cidade, e do Proeis, agora teremos esse reforço no efetivo, um grande avanço que nos ajudará a continuar sendo a cidade mais segura da Baixada Fluminense", destacou a prefeita Marina Rocha.



Além da inauguração do Segurança Presente, foram entregues à população o Boulevard Márcio Passos e a nova Praça da Emancipação.

