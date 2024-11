Mário Seixas ressaltou como um dos destaques da gestão municipal o projeto Passarinhar Guapimirim - Foto Divulgação

Publicado 05/11/2024 11:36

Guapimirim - A jovem cidade da Serra Verde Imperial, que completará 34 anos neste mês, apresentou no Green Rio suas riquezas naturais, que destacam Guapi no cenário do Turismo de Natureza, no Estado do Rio de Janeiro.

Na principal mesa de debates do encontro, o Secretário de Turismo de Guapi, Mário Seixas, destacou a singularidade geográfica da cidade: das montanhas do Complexo do Dedo de Deus às águas do Manguezal Fluminense.

Durante sua fala, o secretário ressaltou a importância das Unidades de Conservação para a sustentabilidade da estrutura natural da cidade e para o desenvolvimento de produtos e de serviços turísticos ecológicos.

Na apresentação, uma das ações de destaque da gestão municipal foi o projeto Passarinhar Guapimirim. "Sentimos muito orgulho do Passarinhar. Um projeto que de fato pratica a sustentabilidade, no aspecto ambiental, social e econômico, envolvendo, também, crianças e adolescentes por meio da arte", pontuou Mário Seixas.

A participação de Guapi na promoção do Turismo de Natureza, no Green Latin America 2024, é resultado da parceria entre a Secretaria Municipal de Integração Metropolitana da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Turismo de Guapimirim, com o objetivo de estrear as ações desenvolvidas no interior do Estado com a Capital Fluminense.