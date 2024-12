Polícia intensifica o patrulhamento em Guapimirim - Divulgação

Publicado 17/12/2024 15:47



Com a implementação do Programa Segurança Presente, que atua nas áreas comerciais e centrais de Guapimirim, as ações dos agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) da Polícia Militar têm sido ampliadas para os bairros, e os resultados começam a mostrar sua eficácia em apreensões e prisões.

No último domingo (15/12), por volta das 17h, policiais em patrulhamento na Avenida Um, no bairro Jardim Guapimirim, identificaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, abandonando duas embalagens envoltas por fita adesiva de cor verde. Dentro delas, foram encontradas 9 embalagens de maconha e 21 pinos de cocaína.

A droga apreendida foi encaminhada à 67ª Delegacia de Polícia, onde foi registrada a Comunicação de Ocorrência Policial.

Essa ação reforça a presença policial e o compromisso com a segurança pública no município, resultado da cooperação entre os dois programas de segurança que têm ampliado a tranquilidade da população guapimiriense. O município é considerado um dos mais seguros da Baixada Fluminense.