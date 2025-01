Atrações ficam até o dia 12 de janeiro - Divulgação

Publicado 06/01/2025 11:59 | Atualizado 06/01/2025 12:00

O Fantástico Natal de Guapimirim chega à sua última semana de programação. A partir de amanhã (terça-feira) até o dia 12 de janeiro (domingo), a Praça do Papai Noel estará aberta ao público com todas as suas atrações em pleno funcionamento.

Pista de patinação no gelo Divulgação



Com entrada gratuita, os visitantes podem aproveitar a pista de patinação no gelo, tirolesa, tobogã, entre outras atividades divertidas, sem custo algum.



O Fantástico Natal funciona de terça a domingo, das 19h à meia-noite. Nos sábados e domingos, das 18h às 19h, acontece a Hora Azul, um momento dedicado à inclusão de pessoas com deficiência e indivíduos do espectro autista. Durante esse horário especial, todas as atrações são exclusivas para esse público, proporcionando uma experiência acessível e acolhedora.