Audiência pública para revisão do plano municipal de Saneamento Básico aconteceu no auditório da Prefeitura Municipal - Divulgação

Publicado 24/03/2025 17:10 | Atualizado 24/03/2025 17:11

Na última sexta-feira, 21 de março, foi realizada a Audiência Pública para a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Guapimirim. O evento aconteceu no auditório da prefeitura e contou com a presença de moradores e representantes da sociedade civil.

Durante a reunião, o Plano foi apresentado pela equipe responsável e discutido com os participantes, que puderam expor suas opiniões e sugestões sobre as ações previstas para melhorar o saneamento básico no município. A revisão do plano busca atender às necessidades da população, além de adequá-lo às normativas atuais e às demandas do crescimento urbano.

A Prefeitura de Guapimirim disponibilizou canais para que os cidadãos possam continuar contribuindo com o processo de revisão. Os interessados podem enviar sugestões até o dia 31 de março através do e-mail ambiente@guapimirim.rj.gov.br.