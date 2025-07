Moto aquática - Reprodução

Publicado 24/07/2025 18:21

Iguaba Grande - Iguaba Grande sediará, entre esta sexta (25) e domingo (27), a etapa nacional do Brazil Cup de moto aquática, válida como 1ª etapa da Copa do Brasil e 2ª do Campeonato Brasileiro da modalidade. A edição será promovida pela Prefeitura, com a parceria da ASSEEMG Eventos. O Festival será o segundo evento de moto aquática realizado na cidade.



O evento terá início a partir das 8h, com treinos e reconhecimento de percurso por parte dos atletas, com retorno às competições no sábado (26) e domingo (27) no mesmo horário. A expectativa é que pilotos de diferentes regiões do país, incluindo competidores iniciantes e profissionais, participem do evento, que será dividido em categorias que vão desde Runabout Spark Mirim, para atletas de até 14 anos, até classes como Runabout Aspirado, Turbo, Ski 4 tempos e muito mais.



A competição será transmitida ao vivo para todo o Brasil pelo canal “Usina do Jet”, garantindo visibilidade nacional à prova e a famosa vista da orla da Praia do Centro.



Para o secretário de Esportes, Nickolas Tahim, o evento reforça o potencial da lagoa como destino esportivo. “Nossa lagoa tem um potencial enorme para se consolidar como um polo de esportes náuticos no Brasil. Eventos, como esse,só reforçam o quanto nosso município está preparado para receber competições de alto nível, com segurança e estrutura. Estamos trabalhando para transformar Iguaba em um destino esportivo de referência, valorizando nossa orla e incentivando o turismo, a economia local e a prática esportiva para todas as idades”, comentou.



O evento possui entrada gratuita para o público, que poderá acompanhar de perto a performance dos pilotos e a vibração das categorias, desde os novatos até os profissionais mais experientes.

