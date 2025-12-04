Marlon Vidal Medeiros, acusado e confesso de múltiplos estupros - Divulgação/PM

Marlon Vidal Medeiros, acusado e confesso de múltiplos estupros Divulgação/PM

Publicado 04/12/2025 13:36

Iguaba Grande - A Polícia Civil de Iguaba Grande, através da 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP), cumpriu um mandado de prisão preventiva no final da tarde desta quarta-feira (3) e tirou de circulação Marlon Vidal Medeiros, acusado e confesso de múltiplos estupros contra a própria filha, que tinha apenas 15 anos à época dos crimes.



Coordenados pela Delegada Titular, Dra. Janaina Peregrino, os policiais civis efetuaram a prisão de Medeiros, que era alvo de investigação após a denúncia de uma série de abusos sexuais.

Os crimes vieram à tona após a vítima, uma adolescente, revelar o drama vivido à sua psicóloga durante uma consulta na Policlínica Saúde Mental. A jovem relatou que, no período em que residiu com o genitor – entre Maio de 2024 e Maio de 2025 –, foi abusada sexualmente por ele diversas vezes. A vítima detalhou que os atos de violência ocorriam diariamente e eram perpetrados sob ameaças constantes do pai.



Assim que os fatos foram noticiados na 129ª DP, a Autoridade Policial agiu imediatamente, solicitando Medidas Protetivas em favor da vítima, que foram prontamente deferidas pela Justiça. Simultaneamente, a Delegada também representou pela prisão preventiva de Marlon Vidal Medeiros, diante da gravidade e da natureza hedionda dos crimes.



Com a expedição do Mandado de Prisão pela Justiça, a equipe da 129ª DP localizou e prendeu o autor. Na delegacia, Marlon Vidal Medeiros confessou os estupros e, em um momento de cinismo ou desespero, alegou que estava tentando cometer suicídio, não suportando o remorso. O preso será agora encaminhado ao Sistema Penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça para responder pelos crimes.