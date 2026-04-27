A situação foi registrada em vídeo pelo próprio navegante, que recolheu o balão já em processo de deterioração dentro da água. - Reprodução/ Tavessia Ponta da Farinha e G1

A situação foi registrada em vídeo pelo próprio navegante, que recolheu o balão já em processo de deterioração dentro da água.Reprodução/ Tavessia Ponta da Farinha e G1

Publicado 27/04/2026 16:27

Iguaba Grande - Um balão caiu na Lagoa de Araruama, na altura de Iguaba Grande, neste domingo (26). A ocorrência foi percebida por um homem que navegava pela região da Ponta da Farinha e decidiu agir para retirar o material da água.



Segundo ele, o objeto atravessou a área de vegetação antes de atingir a lagoa, deixando fragmentos espalhados. A situação foi registrada em vídeo pelo próprio navegante, que recolheu o balão já em processo de deterioração dentro da água.



Nas imagens, o responsável relata preocupação com possíveis danos ao ambiente e informa que pretende encaminhar o material recolhido à Guarda Marítima local.



No Brasil, a soltura de balões é proibida por lei. A conduta está prevista na Lei de Crimes Ambientais, que estabelece punições para atividades como fabricação, venda, transporte e soltura desses artefatos, quando há risco de incêndio ou prejuízo ambiental.



A norma prevê pena de um a três anos de detenção, além de multa. Especialistas alertam que, além do risco de incêndios, esse tipo de prática também contribui para a contaminação de ambientes naturais, como lagoas e áreas costeiras, podendo afetar diretamente a fauna local.

