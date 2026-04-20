Uma equipe da empresa está no local apurando os danos e atuando para restabelecer integralmente o serviço o quanto antes. - Reprodução/

Uma equipe da empresa está no local apurando os danos e atuando para restabelecer integralmente o serviço o quanto antes.Reprodução/

Publicado 20/04/2026 14:10

Iguaba Grande - Um furto de cabos do sistema de bombeamento de água da Prolagos está impactando na redução temporária do abastecimento em Iguaba Grande, neste sábado (18). O crime foi durante a madrugada em uma unidade da concessionária na Estrada da Cruz, em São Pedro da Aldeia, responsável por bombear a água para todo o município iguabense.



Uma equipe da empresa está no local apurando os danos e atuando para restabelecer integralmente o serviço o quanto antes. A previsão é que os reparos sejam finalizados até as 16h.



A recomendação é que os clientes priorizem o uso da água para atividades essenciais. Após a conclusão dos serviços, o abastecimento retornará gradativamente. Casos emergenciais podem ser informados pelos canais de atendimento através de ligação ou WhatsApp pelo 0800 7020 195.

A previsão é que os reparos sejam finalizados até as 16h. Reprodução/