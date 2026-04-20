Uma equipe da empresa está no local apurando os danos e atuando para restabelecer integralmente o serviço o quanto antes.Reprodução/
Uma equipe da empresa está no local apurando os danos e atuando para restabelecer integralmente o serviço o quanto antes. A previsão é que os reparos sejam finalizados até as 16h.
A recomendação é que os clientes priorizem o uso da água para atividades essenciais. Após a conclusão dos serviços, o abastecimento retornará gradativamente. Casos emergenciais podem ser informados pelos canais de atendimento através de ligação ou WhatsApp pelo 0800 7020 195.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.