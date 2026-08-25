Elemento foi conduzido para a delegacia para os procedimentos cabíveis - Reprodução

Elemento foi conduzido para a delegacia para os procedimentos cabíveisReprodução

Publicado 25/08/2026 13:49

Iguaba Grande - Uma mulher de 35 anos foi agredida pelo ex-companheiro durante a madrugada deste domingo (23), em Iguaba Grande. Horas depois, - Uma mulher de 35 anos foi agredida pelo ex-companheiro durante a madrugada deste domingo (23), em Iguaba Grande. Horas depois, o homem foi localizado e preso após uma denúncia indicar onde ele estava.

Por volta das 5h40, agentes da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal, foram acionados para acompanhar a vítima até a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

Depois de prestar depoimento, a mulher seguiu para a casa da mãe. Ao chegar ao local, porém, encontrou sinais de que o ex-companheiro havia passado pela residência à procura dela. Segundo o relato, uma janela e uma porta foram danificadas durante a ação.

Com uma foto do suspeito em mãos, agentes da Guarda Municipal iniciaram as buscas. Por volta das 14h30, uma denúncia feita pelo telefone 153 informou o possível paradeiro do homem.

A Guarda acionou agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que foram até o endereço indicado e localizaram o suspeito. Ele foi conduzido para a delegacia para os procedimentos cabíveis.

A ocorrência será investigada pelas autoridades responsáveis.

A reportagem tentou contato com o outro lado, mas não localizou, e o espaço segue aberto para manifestação.