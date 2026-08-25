Elemento foi conduzido para a delegacia para os procedimentos cabíveisReprodução
Homem é preso após agredir ex-companheira e danificar casa em Iguaba Grande
Vítima, de 35 anos, procurou a delegacia após a agressão e encontrou a residência da mãe com uma janela e uma porta danificadas
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Araruama: Denunciante relata oferta de R$ 300 mil para mudar depoimento
Declarações citam vereadores Magno Dheco e Thiago Pinheiro, em novo capítulo sobre tentativa de homicídio de empresário
Fábio do Pastel entrega escola quilombola revitalizada e mira ampliação em São Pedro
Unidade em Botafogo, que é considerada a primeira da rede municipal no Rio de Janeiro, já oferece o 2º segmento do Ensino Fundamental, recebeu melhorias estruturais e deve ganhar novas salas de aula
Projeto leva Judiciário para dentro das escolas em Búzios
Alexandre Martins, Miguel Alencar, José Muiños Piñeiro Filho e Cláudio de Mello Tavares participaram do encontro com alunos
Daniela aposta na Expo Agro para projetar Araruama
Prefeita projeta R$ 4,5 milhões em impacto direto e aposta na feira para aquecer turismo e comércio
Com Serginho e Douglas Ruas, Gabriela lança campanha em Cabo Frio
Ausência de prefeitos do PL da região chama atenção em meio à forte mobilização do chefe do executivo cabo-friense
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