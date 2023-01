Novo portal do turismo em Itaboraí - Foto: Divulgação

Novo portal do turismo em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 28/01/2023 11:22

Itaboraí - Com o intuito fomentar o turismo no município e dar mais visibilidade aos estabelecimentos comerciais instalados na cidade, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, vai lançar um novo portal de informações relativas ao setor. E para apresentar os atrativos locais, a secretaria está convidando os empreendedores para cadastrar seus negócios na plataforma.

O público-alvo são estabelecimentos dos ramos de gastronomia, hospedagens e serviços de turismo, como donos de hotéis, pousadas, sítios de lazer, restaurantes, serviços de locação de automóveis e agências de viagens da cidade. Para divulgar sua empresa, o empreendedor deve se cadastrar através do formulário: https://forms.gle/5C1FMHu2q28mp8Uv8

O secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, destaca a importância da implementação do portal na cidade, que já era um desejo da gestão e potencializará ainda mais o desenvolvimento do setor em Itaboraí.

"Itaboraí é uma cidade com grande potencial no turismo, na cultura, gastronomia, música e outros. Com esse site, as pessoas da cidade e de outras localidades terão a oportunidade de saber sobre tudo isso, e ainda os locais onde podem se hospedar, comer e passear. Nosso objetivo é desenvolver a economia local e divulgar a nossa cidade", enfatizou o secretário.

Para conferir como está o novo site, basta conferir pelo link: https://turismo.ib.itaborai.rj.gov.br/