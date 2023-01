Ações de Conscientização de combate contra a dengue - Foto: Divulgação

Ações de Conscientização de combate contra a dengueFoto: Divulgação

Publicado 24/01/2023 15:50

Itaboraí - Com o objetivo de conter os focos de larvários do mosquito Aedes aegypti no município, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), por meio do Programa Municipal de Controle da Dengue (PMCD), iniciou ações simultâneas de combate e conscientização nos bairros de Nancilândia, Itambi e Manilha. Os locais foram definidos após o último Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa), realizado na primeira semana de janeiro.

Durante a ação de combate, os agentes de endemias utilizaram equipamentos de UBV (Ultra Baixa Volume), conhecidos popularmente como 'fumacê', distribuíram panfletos, visitaram residências e conversaram com a população sobre a importância dos cuidados necessários contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como zika, dengue e chikungunya.

De acordo com o último LIRAa, o município registrou 0,9% de infestação e apresenta baixo risco de contaminação. O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, destaca a importância de intensificar o combate às arboviroses no município.

"O trabalho de prevenção é muito necessário para combater novos casos de dengue, zika e chikungunya. Mas é importante também que cada morador faça sua parte dentro de casa, por exemplo, evitando água parada em recipientes e vasinhos de planta", afirmou Hédio Mataruna, secretário municipal de Saúde.

O coordenador em exercício do PMCD, Flávio Leão, ressalta que o objetivo das ações é conscientizar a população sobre os riscos e os cuidados que todos devem ter para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti. "Esses locais visitados por nossas equipes são os que apresentaram maior índice no LIRAa. Por isso, estamos fazendo o trabalho de combate a essas doenças, que podem ser muito perigosas", disse.

Para impedir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, ações simples podem acabar com os focos do mosquito:

• Manter bem tampados: caixas, tonéis e barris de água;

• Colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira sempre bem fechada;

• Não jogar lixo em terrenos baldios;

• Guardar as garrafas vazias sempre de cabeça para baixo e de preferência em local coberto;

• Encher os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda;

• Se for guardar pneus velhos em casa, retirar toda a água e mantê-los em locais cobertos, protegidos da chuva;

• Limpar constantemente as calhas, a laje e a piscina de sua casa.

Em caso de sintomas como febre, dores no corpo, mal estar, falta de apetite, manchas vermelhas no corpo, a população deve procurar o serviço de Saúde mais próximo de sua residência.