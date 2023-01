Exposição, "A lenda de Bóia" - Foto: Divulgação

Publicado 19/01/2023 09:23 | Atualizado 19/01/2023 09:24

Itaboraí - A exposição ‘A Lenda de Bóia', produzida pelo artista itaboraiense Léo D. Andrade, já está em cartaz com entrada gratuita em Itaboraí. Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, a mostra ficará aberta ao público até o dia 17 de fevereiro, com visitação de terça-feira a sábado, das 14h às 19h, na sala Cultura Exposta, localizada no Shopping Itaboraí Plaza, em Três Pontes.

A exposição conta com mais de 50 imagens, de deuses, mitos e lendas, além de bonecos, canecas, chaveiros, quadrinhos e outros. As artes foram produzidas por Léo D. Andrade e artistas convidados. Presente no lançamento, o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, falou da importância da parceria com o empreendimento, que beneficia os artistas locais.

"Quero agradecer mais uma vez a administração do shopping, por nos ceder um espaço destinado exclusivamente para a cultura de Itaboraí. Aqui, os artistas podem mostrar seus trabalhos, e com isso ter mais visibilidade", comentou o secretário.

'A Lenda de Bóia' é um projeto multimídia que iniciou nos quadrinhos, no estilo mangá, pelo desenhista, roteirista e fotógrafo itaboraiense, Léo D. Andrade. No projeto, o artista narra como foi a colonização do Brasil, pela visão do Bóia, um indiozinho Saruçus de apenas 10 anos, e seu amigo Kugo, um mico-leão-dourado.

"A exposição não é sobre mim, mas sobre o projeto. Quero agradecer pela oportunidade, e espero que aqui seja o primeiro passo de muitas outras chances que surgirão", disse Léo D. Andrade.

Atualmente, Léo D. Andrade é professor de oficina de mangá para crianças e adolescentes, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Reta Nova e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), no Centro, ambos geridos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS).

Com 'A Lenda de Bóia", ele conseguiu duas indicações no HQMIX (uma das mais tradicionais premiações dos quadrinhos brasileiros) e uma no Cubo de Ouro (primeira e maior premiação brasileira a celebrar diversas vertentes do universo geek). Além de ser convidado e selecionado para grandes eventos no segmento no Brasil.

O Shopping Itaboraí Plaza fica localizado na Rod. Gov. Mário Covas, km 295, em Três Pontes.