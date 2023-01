Conscientização e serviços para catadores de Caranguejo de Itambí - Foto: Divulgação

Itaboraí - A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) levou serviços de vacinação, palestras e orientações para catadores de caranguejo de Itambi, na manhã desta terça-feira (17/01), durante a ação de encerramento anual das atividades do Projeto Uçá, no Colégio Estadual Hilka de Araújo Peçanha. O projeto integra o Programa Petrobras Socioambiental.

Itaboraí - Segundo a coordenadora regional da Estratégia de Saúde da Família, Rayssa Coutinho, a parceria é importante para promover os serviços oferecidos pela SEMSA, visto que o público-alvo muitas vezes não tem tempo de ir a uma unidade de saúde.

"Sabemos o quanto o trabalho dessas pessoas é árduo e importante para o meio ambiente. Eles acabam não tendo tempo de cuidar de si mesmo, por isso hoje conseguimos trazer serviços e palestras sobre os mais variados assuntos", afirmou.

A programação contou com orientações correspondentes às linhas de cuidado, para abordar assuntos sobre a importância dos exames preventivos no combate ao câncer de mama, de útero e próstata. E ainda sobre a caderneta de vacinação; saúde bucal, com orientações de higiene, escovação correta e distribuição de escovas ecológicas, fornecidas pelos organizadores do evento.

Os participantes ainda puderam receber a primeira dose ou reforço da vacina antitetânica, para evitar o contato com os vírus presentes nos resíduos, encontrados nos manguezais. Ao todo, o Projeto Uçá conta com 30 catadores de Itambi cadastrados, que durante os meses de outubro a dezembro (período do defeso do caranguejo uçá), realizam a coleta de resíduos sólidos dos manguezais, como garrafas pets, sacolas plásticas e outras.