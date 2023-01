Reparo melhorar o abastecimento de mais de mil moradores da região - Foto: Divulgação

Publicado 18/01/2023 09:55 | Atualizado 18/01/2023 10:12

Itaboraí - “Era uma pena, porque víamos muita água sendo jogada fora. Agora sabemos que ela está abastecendo as nossas casas. Já sofremos aqui por quase 10 dias”. Morador há 30 anos do bairro Aldeia da Prata, em Itaboraí, Durval Alves Albuquerque, conta que com a chegada da Águas do Rio pôde acompanhar a recuperação do principal reservatório da região e a contenção de um vazamento de mais de 1 milhão de litros por mês: “O que antes dava dor de cabeça, agora é solução”.



Tudo isso só foi possível porque um dos principais caminhos para levar mais água para a população está em combater as perdas. E é desta forma que a concessionária vem investindo em tecnologia e trabalhando para identificar e reparar vazamentos nas ruas, além de realizar obras e melhorias em suas unidades. O reservatório da Aldeia da Prata foi mais uma dessas conquistas. O volume de água que antes era desperdiçado passou a integrar o sistema de abastecimento da cidade e melhorou o fornecimento de água de mais de mil moradores.



“Agora estamos felizes porque temos água e não existe mais reclamações. Passamos o Natal e o ano novo satisfeitos!”, afirmou Durval, que ainda ressaltou que quando tem qualquer dúvida ou demanda relacionada ao abastecimento no bairro é rapidamente atendido pelos funcionários da concessionária.



De acordo com o coordenador de Operações, Claudinei Dumke, a unidade ainda vai passar por melhorias estruturais. “Nosso foco inicial foi solucionar o vazamento do reservatório. Para isso, tivemos que esvaziá-lo, impermeabilizá-lo, vedá-lo por fora, foram alguns dias de trabalho, mas conseguimos resolver o problema. Agora, estamos instalando registros no local, além de instalar uma nova bomba no poço. A última etapa consiste em obras estruturais para deixar o espaço totalmente dentro dos padrões da empresa”, conclui o coordenador.