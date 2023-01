Carnê de IPTU pode ser retirado pela web - Divulgação

Carnê de IPTU pode ser retirado pela webDivulgação

Publicado 20/01/2023 20:53

Itaboraí - Já está disponível para retirada on-line, o carnê do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2023, por meio do site contribuinte.ib.itaborai.rj.gov.br. O contribuinte terá acesso às guias de pagamento sem precisar sair de casa, com a praticidade de solicitar pela internet. Os carnês também serão entregues fisicamente por servidores identificados, com colete e crachás.

Presencialmente, as guias para pagamento em cota única podem ser retiradas a partir do dia 1º de fevereiro. Já para parcelamento, a partir do dia 10 de março. De forma on-line, o contribuinte pode retirar no site da Prefeitura de Itaboraí ou diretamente no Portal do Contribuinte da Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia (SEMFAT).

Segundo o secretário municipal de Fazenda e Tecnologia, Roberto Santiago, o IPTU é uma das mais importantes fontes de renda para o município, e a arrecadação é aplicada em diversos setores do município, como Obras, Saúde, Educação e outros.

"O IPTU é um imposto que volta para a cidade, com melhorias para todos os contribuintes. Então, quanto maior a arrecadação, mais a Prefeitura poderá investir nas políticas públicas municipais e continuar a transformação por toda a cidade", disse o secretário.

Para pagamento em cota única até o dia 10 de fevereiro, o contribuinte terá 10% de desconto. Quem optar por pagar até o dia 10 de março em cota única, o desconto será de 5%. Os contribuintes também podem optar pelo pagamento parcelado em 10 cotas mensais e sucessivas, com vencimento no dia 15 de cada mês, sendo a primeira parcela em março e a última em dezembro.

A SEMFAT destaca que não houve aumento de IPTU em relação ao UFITA, apenas foi atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em 7,96%. Para mais informações, acesse as redes sociais (@fazendaitaborai) da Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia (SEMFAT).

Veja como é fácil retirar o IPTU cota única:

Acesse o portal do contribuinte no endereço eletrônico: contribuinte.ib.itaborai.rj.gov.br. Em seguida clique na aba “IPTU”. Feito isso, insira os dados do imóvel e pronto, a guia do IPTU cota única ou em parcelamento estará disponível para impressão.