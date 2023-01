CRAS itinerante em Itaboraí - Foto: Divulgação

CRAS itinerante em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 30/01/2023 17:15

Itaboraí - A primeira edição 2023 do CRAS Itinerante, uma iniciativa da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), estaciona na Avenida 22 de Maio, no Centro, a partir desta quarta-feira (1º/02). A ação, com serviços gratuitos oferecidos à população, acontecerá até sexta-feira (03/02), das 9h às 16h, na altura da Praça Alarico Antunes.

Serão oferecidos os serviços de cadastro, recadastro e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), principal porta de entrada para programas sociais, como Auxílio Brasil, demais benefícios ofertados pelo Governo Federal e serviços da Política de Assistência Social.

Nesta edição, em todos os dias, estará disponível barbearia gratuita e assistente social para atender as demandas espontâneas. E ainda serviços do Vale Social, como Carteira de Identificação do Autista e cartão de estacionamento para uso de Pessoas com Deficiência (PCD) ou pessoas com mais de 60 anos.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo, destaca o sucesso do CRAS Itinerante no município, lembrando que, no ano passado, foram realizados aproximadamente 6.500 atendimentos à população.

"Esses números mostram que os moradores de Itaboraí abraçaram o projeto. Neste ano, tenho certeza que continuaremos a crescer, com mais serviços prestados, além do Cadastro Único, que continua sendo a maior demanda da rede. Nesta semana, estaremos em um ponto estratégico, onde quem trabalha ou passa pelo centro da cidade poderá ser atendido. A intenção é estar cada vez mais perto do nosso usuário", disse o secretário.