Nova linha de ônibus tarifa zero em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 28/11/2023 09:07 | Atualizado 28/11/2023 09:16

Itaboraí - Começou a circular, na manhã desta segunda-feira (27), a nova linha dos ônibus Tarifa Zero em Itaboraí. O novo itinerário liga os bairros de Manilha e Engenho Velho, passando pelos bairros do Bela Vista e Centro. O anúncio da novidade foi feito pelo prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, na sede da Prefeitura de Itaboraí.

A linha Manilha-Engenho Velho se une às outras duas rotas do “Laranjinha” (Reta-São Joaquim; Manilha-Itambi) nesta primeira fase de implementação, que começou a circulação no dia 11 de novembro. Em Manilha, a nova rota tem a unidade do Café do Trabalhador, como ponto de partida.

No trajeto, os coletivos passam pela BR-101, desviando pela Rua Dona Bela, no bairro Bela Vista, indo até a Rua Projetada e retornando para a BR-101, seguindo pela Avenida 22 de Maio até o ponto final da linha. Já no trajeto Engenho Velho-Manilha tem como ponto de partida o bairro, passando pela Avenida 22 de Maio, pela BR-101, e tendo a unidade do Café do Trabalhador, em Manilha, como ponto final.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, ressaltou a importância da nova rota e anunciou que outra linha do “Laranjinha” deve entrar em circulação nos próximos dias.

“Estamos trabalhando diariamente para melhorar e fazer com que os nossos ‘Laranjinhas’ funcionem da melhor maneira possível. O nosso objetivo é que os ônibus “Tarifa Zero” cheguem a mais bairros, com várias linhas e essa nova rota Manilha-Engenho Velho é muito importante pois garante também o acesso das pessoas que saem de Manilha e vão para o Centro de Itaboraí com o ônibus gratuito. Era um desejo nosso desde a criação do projeto e conseguimos fazer com que essa linha fosse para as ruas. Nós vamos continuar trabalhando de segunda a segunda para transformar a cidade de Itaboraí”, disse Marcelo Delaroli.

Todo o projeto de elaboração dos ônibus Tarifa Zero em Itaboraí foi realizado pela Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS). Diariamente, os ônibus circulam pelas ruas do município, com a primeira viagem sendo iniciada às 5h e a última realizada às 23h. Todos os ônibus Tarifa Zero contam com ar-condicionado, plataforma de acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD), sirenes para solicitação de desembarque e poltronas confortáveis.