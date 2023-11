Praça Marechal Floriano Peixoto - Foto: Divulgação

Publicado 28/11/2023 16:02 | Atualizado 28/11/2023 16:03

Itaboraí - Nesta quinta (30) e sexta-feira (01) a quadra da Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, receberá o projeto 'Cras Mais Perto de Você'. O evento é uma iniciativa da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), com intuito de aproximar a população dos serviços gratuitos oferecidos pela secretaria.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo, o 'CRAS Mais Perto de Você' é mais uma edição do CRAS Itinerante, que leva os serviços oferecidos diariamente na sede da secretaria e de seus equipamentos.

"Esta é a última edição do projeto CRAS Itinerante do ano e já estamos planejando a programação de 2024. Neste ano já passamos por mais de 40 escolas municipais, além de associações de moradores e outros, com objetivo de estar mais perto dos nossos usuários. Fomos a todos os distritos dos municípios, totalizando mais de 5 mil atendimentos", disse o secretário.

Dentre os serviços que serão oferecidos, isenções da Fundação Leão XIII: segunda via de identidade, certidão de casamento, certidão de nascimento e certidão de óbito; vale social, com cartão de estacionamento e cartão do autista; assessoramento jurídico e assistente social para demandas espontâneas.

Além de cadastro, recadastro e atualização do Cadastro Único para recebimento do Bolsa Família e demais benefícios, além de informações sobre outros programas e serviços da política de Assistência Social. E ainda serviços de barbeiro, design de sobrancelha, trancista, manicure, maquiagem, aferição de pressão e glicose, atividades esportivas e outros.