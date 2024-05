Saúde bucal - Foto: Divulgação

Saúde bucalFoto: Divulgação

Publicado 09/05/2024 09:13 | Atualizado 09/05/2024 09:14

Itaboraí - Com o objetivo de levar conhecimento e serviços odontológicos gratuitos, foi realizado o ‘Dia D Mais Saúde Bucal’ no Programa Saúde na Escola (PSE), nesta quarta-feira (08), na Escola Municipal Professora Marly Cid de Abreu, em Nancilândia. A campanha nacional é promovida pela Ministério da Saúde, com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Saúde (SEMSA) e de Educação (SEMED).

O principal intuito da iniciativa foi viabilizar ações de saúde bucal na prática escolar e no dia a dia dos alunos da rede municipal de ensino. A atividade contou com a participação do secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, de mais de 100 alunos de diferentes turmas da unidade escolar e foi dividida em três segmentos: "Promoção de Saúde", "Planejamento e Prevenção" e "Recuperação".

No segmento "Promoção de Saúde", foram realizadas atividades de educação em saúde bucal e entregas de escovas de dente para os alunos. Já na parte de "Planejamento e Prevenção", onde foi realizado o levantamento epidemiológico com extratificação de risco, escovação e aplicação de flúor. Já no segmento "Recuperação", foi realizado o Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) nos alunos com necessidades após avaliação realizada no segmento "Promoção de Saúde".

O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, destacou a importância de promover atividades de saúde bucal para os alunos da rede municipal de ensino.

"Hoje estamos realizando o Dia D Mais Saúde Bucal em parceria com a Secretaria de Educação para levar conhecimento e serviços para as nossas crianças, pois sabemos que a nossa saúde começa pela boca, por tudo que comemos. Estamos muito felizes com o avanço em cada setor da nossa cidade. Quando chegamos em Itaboraí, em 2020, estavámos com sete equipes de Saúde Bucal e 5 mil atendimentos nesse segmento. Em 2023, avançamos para 18 equipes com mais de 25 mil atendimentos. Isso prova que estamos no caminho certo e queremos fazer muito mais", disse o secretário.

A coordenadora do Programa Saúde Bucal, Carolina Piontkovsky, destacou os avanços do Programa de Saúde Bucal em Itaboraí.

"Hoje é um dia muito importante para o Programa de Saúde Bucal, dia de levar conhecimento e atendimento para as nossas crianças. Atualmente, temos equipes prontas para atender todas as unidades da rede municipal de ensino e isso é motivo de muita satisfação para nós. Durante o Dia D, tivemos três segmentos voltados para os alunos com palestras, atendimentos e serviços gratuitos", afirmou a coordenadora.