Zeidan (PT) e Mônica Evangelista Augusto (PSD) - Foto: Paulo Polônio

Publicado 05/08/2024 14:48

Itaboraí - "Nós mulheres somos maioria, a gente sabe exatamente o que as familias de Itaboraí vivem com o descaso com as políticas públicas, com a falta de médicos nos postos de saúde, a precariedade nas escolas municipais. Duas mulheres juntas vão mostrar que é possivel mudar isso. Agradeço a confiança e a oportunidade tê-la ao meu lado nesta disputa. Vamos juntas com toda a nominata de vereadores que estarão conosco defendendo políticas públicas que garantam um futuro melhor para o povo", disse Zeidan.

Mônica possui uma carreira de 29 anos na enfermagem, destacando-se pelo seu envolvimento em projetos sociais voltados para a saúde e para a assistência a idosos. Sua trajetória é marcada pela dedicação e pelo compromisso com o bem-estar da comunidade, características que influenciou sua escolha para compor a chapa com Zeidan.

A apresentação de Mônica como vice-prefeita reforça o foco da campanha de Zeidan em temas fundamentais como a saúde pública e o apoio às populações mais vulneráveis.

"É crucial discutir políticas públicas durante as campanhas, pois moldam o futuro de nossa sociedade. Com mais de 29 anos de experiência como enfermeira, tenho uma visão privilegiada das necessidades de saúde da comunidade. Assim poderei representar e advogar por políticas que melhorem os serviços de saúde, promovam a prevenção de doenças e garantam acesso igualitário aos cuidados. Minha experiência prática me capacita a enfrentar desafios complexos e a colaborar na formulação de soluções eficazes. Juntos, podemos construir um sistema de saúde mais resiliente e inclusivo para todos", declarou Mônica.

Zeidan e Mônica contam com apoio do PDT, PSB, PSD, PT, PCdoB, PV, Psol e Rede na disputa pela prefeitura de Itaboraí.