Show de lançamento do CD da banda LimoFoto: Divulgação

Publicado 21/03/2025 09:37

Itaboraí -A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT), no Centro, será palco do lançamento do primeiro álbum da banda LIMO, intitulado "Retratos de uma Velha Juventude". O evento, acontecerá no próximo sábado (22/03), às 18h, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR). Além da participação especial da banda TRAMA na abertura.

Com lançamento oficial nas plataformas digitais no dia 21 de março, o álbum apresenta uma experiência musical intensa, misturando influências do grunge e pós-grunge das décadas de 1990 e 2000, com um toque psicodélico da música brasileira. As letras abordam temas como saúde mental e questões sociais, proporcionando uma imersão sonora profunda e reflexiva.

Formada em 2018 em Itaboraí - RJ, a banda LIMO vem se destacando no cenário do rock alternativo. Com riffs marcantes e letras impactantes, o grupo vem conquistando espaço e uma base fiel de fãs ao longo dos seus sete anos de trajetória. O primeiro álbum da banda será lançado pela distribuidora Eletric Funeral, consolidando uma nova etapa na carreira dos músicos.