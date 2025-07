Prefeitura inicia recadastramento para o Transporte Universitário - Foto: Divulgação

Prefeitura inicia recadastramento para o Transporte UniversitárioFoto: Divulgação

Publicado 25/07/2025 10:18 | Atualizado 25/07/2025 10:18

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio do Espaço Universitário, dará início na próxima terça-feira (29/07) ao processo de recadastramento dos estudantes beneficiados pelo programa de Transporte Universitário. A ação seguirá até sábado (02/08), com atendimentos presenciais e a possibilidade de envio online da documentação.

Os atendimentos presenciais ocorrerão de 29 de julho a 1º de agosto, das 8h às 17h, e no sábado (02/08), das 8h às 11h, no Espaço Universitário.

O recadastramento poderá ser realizado de forma presencial, com a entrega dos documentos impressos e organizados em envelope. Além do modo online, por meio do link que será ativado na data de início do recadastramento.

Na modalidade online, o estudante deverá preencher corretamente todas as informações solicitadas e anexar os documentos obrigatórios. Após o envio, a equipe do Espaço Universitário fará a análise e validação. Em caso de documentação inválida ou informações incorretas, o estudante deverá comparecer presencialmente até o dia 02 de agosto para regularizar a situação. É importante destacar que, após o prazo final, não será possível incluir ou substituir documentos.

Confira a lista de documentos obrigatórios:

-Declaração de matrícula atualizada (não serão aceitos contrato, boleto, print de site ou carteirinha estudantil);

-Grade horária atualizada (alunos da UFF podem apresentar a grade referente ao semestre 2025.1).

A recomendação é que os estudantes providenciem toda a documentação com antecedência, a fim de evitar imprevistos e garantir a continuidade do benefício.