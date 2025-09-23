Instalação de guarda-corpos na nova ciclovia da Avenida 22 de Maio - Foto: Divulgação

Instalação de guarda-corpos na nova ciclovia da Avenida 22 de MaioFoto: Divulgação

Publicado 23/09/2025 16:41

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) e em parceria com o Governo do Estado, deu início à instalação de guarda-corpos ao longo da nova ciclovia da Avenida 22 de Maio, a principal via da cidade. A intervenção começou pelo bairro Outeiro das Pedras e faz parte do projeto de reurbanização da avenida, considerado o maior já realizado no município.

Com investimento superior a R$ 200 milhões, a reurbanização da Avenida 22 de Maio contempla ampliação de pistas, ciclovia central, paisagismo, ecopontos tecnológicos e espaços de lazer.

As contenções foram planejadas para garantir a segurança de ciclistas e pedestres que transitam pela via, especialmente em trechos de maior fluxo e proximidade com a pista de rolamento. O objetivo é proporcionar mobilidade urbana com acessibilidade, segurança e bem-estar para toda a população.

O Prefeito Marcelo Delaroli destacou a importância da ação para a transformação da cidade.

“A Avenida 22 de Maio é o coração de Itaboraí, e esse projeto representa a transformação que a nossa população merece. A ciclovia já é um marco de mobilidade sustentável, e a instalação dos guarda-corpos reforça nosso compromisso em oferecer segurança e qualidade de vida para todos que passam por aqui”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito e secretário municipal de Obras, Elber Corrêa, ressaltou o caráter técnico da intervenção.

“A instalação dos guarda-corpos é fundamental para evitar acidentes e assegurar que ciclistas e pedestres tenham um espaço protegido ao longo de toda a via. É mais uma etapa que reforça o cuidado da gestão com cada detalhe dessa grande obra”, destacou o secretário.

O Deputado Estadual Guilherme Delaroli também comentou sobre a relevância da iniciativa.

“Esse é um projeto que simboliza o futuro de Itaboraí, com mais segurança, mobilidade e dignidade. Tenho orgulho de acompanhar de perto cada avanço e de contribuir, junto ao Governo do Estado, para que esse sonho se torne realidade”, afirmou o parlamentar.