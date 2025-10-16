Deputado Guilherme Delaroli detém ladrão de celular - Foto: Divulgação

Deputado Guilherme Delaroli detém ladrão de celularFoto: Divulgação

Publicado 16/10/2025 16:30

Itaboraí - O Deputado Estadual Guilherme Delaroli deteve um elemento de 17 anos por roubar seu celular na noite desta quinta-feira (15).

O caso aconteceu da seguinte forma, o 1º vice-presidente da Alerj havia saído da Casa das Leis e falava ao celular dentro do carro, quando o elemento passou correndo e pegou o aparelho e fugiu.

O Deputado e um dos seus assessores correram atrás do indivíduo e conseguiram apreender o garoto e recuperar o celular.

O parlamentar foi na 5ª DP onde foi feita a ocorrência.

É importante destacar que o Deputado Delaroli é Policial Militar e, em 2023, trocou tiros com bandidos que invadiram um clube em Itaboraí.