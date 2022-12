A rede 5G já está em operação na Capital Fluminense, o que facilitará a chegada das operadoras com a nova tecnologia na cidade de Itaguaí. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

A rede 5G já está em operação na Capital Fluminense, o que facilitará a chegada das operadoras com a nova tecnologia na cidade de Itaguaí.Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 20/12/2022 11:20 | Atualizado 20/12/2022 11:22

Itaguaí- Assim como a cidade do Rio de Janeiro, o município de Itaguaí regulamenta a instalação de antenas de telefonia com a tecnologia 5G. A Lei Municipal 4.040/22, que estabelece normas para implantação e compartilhamento de infraestrutura de suporte de telecomunicações, aprovada pela Câmara Municipal, foi sancionada prefeito Rubem Vieira.

De autoria do Poder Executivo, a legislação proporcionará o avanço do 5G na cidade, ao acompanhar as recomendações da Lei Estadual Nº 9.151 que dispõe sobre o Programa de Estímulo à Implantação das Tecnologias de Conectividade Móvel no Estado do Rio de Janeiro para Viabilizar a Chegada da Tecnologia de Quinta Geração (5G) e do Decreto Federal Nº 10.480/20 - que dispõe sobre Medidas para Estimular o Desenvolvimento da Infraestrutura de Redes de Telecomunicações.

Segundo a Subsecretaria de Tecnologia da Informação, a lei representa um importante passo no processo de modernização das comunicações. Entre os benefícios, permitirá – principalmente - o avanço no setor de telecomunicações da região, proporcionando maior evolução em ambientes de inovação, serviços inteligentes, inclusão digital e ampla conectividade para a população.

“A Quinta geração móvel 5G poderá alcançar a velocidade da conexão em até 30 vezes, se comparada com o 4G, proporcionando oportunidade de ganho de eficiência e de competitividade à indústria local e impactando o desenvolvimento socioeconômico da região”, destaca o subsecretário municipal de TI, Regis Carvalho.

Ele lembra que, desde agosto deste ano, a rede 5G já está em operação na Capital Fluminense, o que facilitará a chegada das operadoras com a nova tecnologia na cidade de Itaguaí.