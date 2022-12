Material ilícito encontrado com pedestre. - Foto: Divulgação (PROEIS)

Material ilícito encontrado com pedestre. Foto: Divulgação (PROEIS)

Publicado 09/12/2022 21:50

Itaguaí- Nesta sexta-feira (9), Policiais Militares do PROEIS autuaram uma mulher por portar droga para consumo pessoal. A ação ocorreu na Av. Prefeito Isodakson Cruz de Brito, próximo à comunidade Cação.

Os policiais realizavam fiscalização de rotina para coibir atos ilícitos quando, ao abordarem uma cidadão com atitude suspeita, encontraram duas embalagens de maconha no interior da bolsa.



Questionada sobre a droga, a mulher informou serem seus e que fazia a utilização do mesmo.



Diante dos fatos, foi lavrado um Termo Circunstanciado por descumprimento ao Art. 28 da Lei. 11.343/06 Porte de droga para consumo. A ocorrência foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil de Itaguaí (50DP) para os procedimentos necessários. Após a conclusão, jovem foi liberada.