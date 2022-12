Novos veículos reforçam a segurança da cidade. - Foto: Rui Okada

Publicado 03/12/2022 18:13

Itaguaí- A Prefeitura por meio da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito de Itaguaí adquiriu 26 novos veículos para dar suporte às ações de patrulhamento da cidade neste sábado (3). O Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), recebeu 12 motocicletas, 11 carros e uma picape, além de 1 carro e uma picape a Defesa Civil da cidade.

“Hoje, foram disponibilizadas 12 novas motocicletas, para emprego pelos policiais militares, que trabalham no Regime adicional de Serviço, em Itaguaí. Esses veículos vão contribuir para um melhor policiamento, vez que são mais ágeis e com alta mobilidade, podendo cobrir áreas maiores, em menor tempo, bem como realizar acompanhamentos táticos, com melhores resultados”, explica o Subsecretário de Segurança, Jorge Henrique Chediac.

O policiamento realizado pelo PROEIS é uma parceria da Prefeitura de Itaguaí com a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, visa a interagir com o efetivo do 24° BPM, de maneira que os recursos humanos e materiais sejam otimizados, com a distribuição pela Cidade, de forma eficiente.

“Nosso perfil é voltado para a área central da Cidade, com vistas ao aumento da Segurança, em lugares com maior aglomeração de pessoas, esses policiais tem apresentado excelentes resultados, com a prisão de delinquentes e apreensão de material ilícito, como armas, empregadas em roubos, e drogas. Os resultados desse trabalho é o aumento da sensação da segurança, viabilizando um melhor ambiente para a chegada de novos empreendimentos e melhor qualidade de vida para os munícipes e para as pessoas que visitam Itaguaí”, conclui Jorge Henrique Chediac.