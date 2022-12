Operação conjunta descobriu paradeiro de estuprador. - Foto: Divulgação

Publicado 01/12/2022 20:01

Itaguaí- Um homem de 54 anos foi preso nesta segunda-feira (28), acusado de estuprar três crianças. Após investigação da 50 Delegacia de Polícia o agressor presso em Itaguaí.

Segundo o Delegado da 50DP, Marco Santana as crianças na data do crime tinham entre 12 e 14 anos. O agressor quando descobriu tentou escapar, mas foi capturado após as trocas de dados de inteligência da 50.ª DP e da Segurança Presente de Itaguaí. O fugitivo, que era pai de uma das crianças e tio de outra, foi localizado no bairro Califórnia, em Itaguaí. No ato da prisão não ofereceu resistência, a sentença deferida foi de oito anos de prisão por estupro de vulnerável.