Presente no evento, o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, fez importantes considerações sobre o meio ambiente. - Foto: Rui Okada

Publicado 30/11/2022 18:00 | Atualizado 30/11/2022 18:00

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí realizou, nesta quarta-feira (30), a entrega do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Trata-se de um instrumento que cumpre exigência de legislação federal e que possibilitará planejar as ações de Saneamento Básico do município. O documento, elaborado por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento, abrangerá os serviços de Abastecimento de água; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e manejo das águas pluviais e drenagem.



Durante a solenidade, no auditório do Hotel Tulip inn, a minuta do projeto de lei foi entregue aos representantes do Poder Legislativo. A incumbência de levar a mensagem à Câmara Municipal para apreciação, votação e aprovação coube aos vereadores Rachel Secundo e Jocimar Pereira.



Presente no evento, o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, fez considerações sobre o meio ambiente: “A gente vive um momento de mudança. Em cada chuva, trovoada, cada ventania, percebemos o quanto é importante cuidarmos do ambiente”, alertou.



A respeito do plano de saneamento, o gestor destacou: “Precisamos ter esse cuidado com o futuro: o compliance ambiental. Cuidar do ambiente dessa cidade para torná-la de verdade sustentável e que seja a melhor cidade do Rio de Janeiro. Esse é o nosso sonho”, destacou o gestor.



Selo Sustentável



Na mesma solenidade, a Secretaria de Meio Ambiente também fez o lançamento do Selo Sustentável – empresa amiga da natureza de Itaguaí. Titular da pasta, Shayene Barreto classificou esta entrega como uma honra.



“O selo tem o objetivo de estimular prática de projetos sócio ambientalmente sustentável, com adoção de medidas que visam a sustentabilidade em todo seu processo, além da implantação de projetos de conservação, recuperação e promoção da qualidade do ambiente em Itaguaí”, frisou.



Itaguaí é o primeiro Município a implementar o Selo Sustentável, criado para empreendimentos que sigam procedimentos de boas práticas ambientais.



Nova função

Na ocasião do evento, Shayene Barreto foi empossada presidente da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente do Rio de Janeiro. A passagem de cargo foi feita pela então presidente Alice Hagge.