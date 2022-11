A festa de encerramento do projeto Ativação Cultural Itaguaí vai começar com um cortejo cultural, animando e chamando os moradores para participar de um dia com uma programação gratuita. - Foto: Bruno Soares

A festa de encerramento do projeto Ativação Cultural Itaguaí vai começar com um cortejo cultural, animando e chamando os moradores para participar de um dia com uma programação gratuita.Foto: Bruno Soares

Publicado 30/11/2022 16:42

Itaguaí- Para fechar com chave de ouro o ano do projeto Ativação Cultural Itaguaí, que tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), diversas atividades culturais gratuitas chegam à Praça dos Prédios, no bairro Vila Margarida. Serão apresentadas oficinas, roda de capoeira, concurso de Cosplay, presépio vivo, Árvore de Livros, show da banda Xinapp e da Orquestra Jovem, além de outras atrações. O evento acontece neste sábado (3), a partir das 10h, a entrada é franca.

A festa de encerramento do projeto Ativação Cultural Itaguaí começa com um cortejo cultural, animando e chamando os moradores para participar de um dia com uma programação gratuita que inclui um presépio vivo, apresentação do grupo Turma em Cena com o espetáculo Circolar, show da banda Xinapp, da Orquestra Jovem e do Coral da Melhor Idade de Seropédica, além da roda de capoeira com a equipe Abadá Capoeira Itaguaí. Ainda foi planejada uma árvore feita de livros doados que, ao fim do evento, serão distribuídos para quem estiver no local.

Uma das atrações que promete animar o sábado, é a terceira edição do Concurso Ativa Cosplay, que vai premiar os três primeiros colocados escolhidos pelo público e por um júri, sendo um voucher de R$200 na loja Piticas para o primeiro lugar; um voucher de R$100 na loja Piticas para o segundo e o terceiro lugar ganha um brinde surpresa da loja Geek Akki (que também terá um estande no dia do evento). As inscrições dos participantes serão realizadas no dia da festa.

Quem for ao evento vai poder participar das oficinas gratuitas de pipa, tranças e desenho, assim também como comprar na feira de gastronomia, produtos agroecológicos e artesanato com o grupo “Mulheres Agroempreendedoras de Mazomba”.

“Este foi o quinto ano do projeto e foi muito produtivo. Mais uma vez, foi um ano de muito aprendizado, interação e diversão. Depois de dois anos distantes, foi muito bom ter esse reencontro cultural presencialmente”, destaca a produtora cultural e idealizadora do Projeto Ativação Cultural Itaguaí, Alessandra Reis.

Sobre o Projeto

Com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, desde 2018, o projeto Ativação Cultural Itaguaí já beneficiou mais de 15 mil alunos de escolas públicas do município e ofereceu mais de 550 horas de oficinas gratuitas, buscando o resgate e a valorização da cultura itaguaiense. Ao todo, 22.571 pessoas foram impactadas diretamente pelo projeto, com 15.591 crianças mobilizadas dentro de 41 escolas municipais. O projeto também mobilizou 779 artistas profissionais e amadores participantes, contando com 431 artistas voluntários ao longo dos três anos de existência. No primeiro ano, o tema do projeto foi a comemoração do bicentenário da cidade, contando a história através de diversas atividades culturais em praças e escolas municipais de Itaguaí. Em 2019, foi a vez de reforçar o elo com os artistas locais e, assim, foi iniciado o trabalho dentro de nove escolas públicas do município com oficinas de várias linguagens artísticas, como circo, música, teatro, cinema, entre outros. Já em 2020, o objetivo foi aprofundar ainda mais o trabalho, tendo como público-alvo crianças e jovens, mas com um novo formato, já que se iniciou a pandemia de Covid-19, realizando lives com debates e apresentações culturais. E em 2021, sob o desafio do segundo ano de pandemia, a proposta do projeto foi trabalhar conteúdos culturais de forma mais aprofundada junto aos alunos e professores da rede pública, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), com aulas online dentro do horário escolar.

O municípe poderá aproveitar a programação com o Cortejo Cultural, Presépio Vivo, Coral da Melhor Idade de Seropédica, Feira de Produtos Agroecológicos e Artesanato com o grupo “Mulheres Agroempreendedoras de Mazomba”, Banda Xinapp, Concurso Cosplay, Árvore de Natal Literária com doação de livros, Gastronomia, Turma em Cena com o espetáculo “Circolar”, Maquiagem Artística com o grupo “Sidivertindo”, Oficina de Tranças, Oficina de Desenho, Oficina de Pipa, Roda de Capoeira e Orquestra Jovem.