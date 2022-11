Torcedores assistiram o primeiro jogo do Brasil, no Parque Municipal de Itaguaí. - Foto: Divulgação

Torcedores assistiram o primeiro jogo do Brasil, no Parque Municipal de Itaguaí.Foto: Divulgação

Publicado 25/11/2022 22:52

Itaguaí- De amarelo e verde, centenas de famílias se reuniam nesta quinta-feira (24), para prestigiar e torcer pelo primeiro jogo da seleção brasileira no Parque Municipal de Itaguaí. A partida contra a Sérvia terminou com vitória para o Brasil com o placar de 2 a 0.



O evento organizado pela Prefeitura ganhou o nome de "Arena da Copa Itaguaí" e contou com música ao vivo. Dj Dedeco, Fanfarra, Gabriel Lima e Pretinhos Batuqueiros animaram o público depois da partida.



Letícia, 22 anos, moradora de Coroa Grande, parabenizou o evento.

“Primeira vez que vejo um evento assim, está muito bom! Todo mundo curtindo, muitos amigos que não vejo a anos. Quero vir mais, sou muito fã de futebol, todo mundo pulando se divertindo, está muito bom”, disse Letícia.



A comerciante de Itaguaí, Fabiana Lopes, estava com sua família e amigos comemorando a vitória da seleção canarinho.



"Esse evento está sendo bem legal. Hoje, a gente viu uma demanda muito grande do pessoal comprando blusa para copa, pessoal animado. Confiante que o hexa vem. Para o comércio de Itaguaí esta sendo muito bacana, vim prestigiar o evento que está muito bom", Fabiana do Bia Estampa deixou o convite para os que não estiveram presentes: “Vem para cá não fica de fora!".



Sua filha, Agatha Lopes, empolgada com sua amiga, assistiram pela primeira vez a partida no Parque Municipal.





“Está sendo muito maneiro essa Copa de 2022, foi muito divertido assistir ao jogo, aqui na Expo. A gente gostou muito porque o Brasil ganhou, esperamos que ganhe mais vezes”, contaram as meninas.



O próximo jogo, acontecerá na segunda-feira (28) entre Brasil e Suíça. A concentração terá início às 11h, na Arena da Copa. O público após o jogo poderá aproveitar novamente com o Dj Dedeco, Fanfarra, Thiago Cordeiro e Pretinhos Batuqueiros.



Thiago Cordeiro sobe ao palco às 15h, além de muito samba traz para o município seu novo trabalho, a música “Segura a Saudade” do álbum homônimo, que totaliza mais de 7 mil visualizações no YouTube.