Os núcleos do projeto Viva Vôlei na cidade de Itaguaí funcionam através de uma parceria entre Confederação Brasileira de Vôlei, Secretaria Municipal de Turismo e Esporte, e a Vale. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 24/11/2022 22:10

Um dos principais projetos de inclusão social através do esporte ao nível nacional, o Viva Vôlei está com inscrições abertas para os núcleos de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Braço social da Confederação Brasileira de Vôlei, o programa promove atividades para aproximar crianças e adolescentes da modalidade.

Podem participar crianças e adolescentes que têm de 7 a 14 anos. Os interessados devem comparecer ao Ginásio Monte Serrat, à quadra poliesportiva Estrela do Céu ou à sede da Secretaria Municipal de Turismo e Esportes de Itaguaí portando RG, CPF e comprovante de residência.

"São dois polos ativos, que devem chegar ao atendimento de 240 alunos. É um lindo projeto em parceria com a CBV e a Vale, com a proposta de introduzir nossos jovens no vôlei e aproveitar a modalidade como ferramenta de educação e socialização", destacou a secretária de Turismo e Esporte, Fernanda Spindola.

Os treinamentos consistem em ensinamentos lúdicos para aproximar os mais jovens ao vôlei e fundamentos mais avançados para os adolescentes. As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas, entre 10h e 19h, na quadra da Mont Serrat; e quartas e sábados, entre 8h e 17h, na quadra do Estrela do Céu.

