A nova aula, de Skate traz a modalidade Banks para as crianças e adolescentes.Foto: Ítalo Dornelles

Publicado 23/11/2022 14:20

A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Esporte, implementa mais uma modalidade ao projeto Movimenta Itaguaí, agora, a pasta oferece a população aulas de Skate. As inscrições serão abertas na segunda-feira (28), na Secretaria de Turismo e Esporte. É obrigatório a apresentação de atestado médico original no momento da inscrição e o uso de tênis.

As aulas acontecerão no bairro Estrela do Céu e na pista da Reta. Serão duas turmas, para crianças de 5 a 10 anos, a primeira das 9 às 10h, a segunda das 15 às 16h. Já para as crianças de 11 a 15 anos, as aulas ocorrem nos horários de 10 às 11h e 16 às 17h.

O projeto Movimenta Itaguaí já conta com onze aulas diferentes, sendo elas: funcional, crossfit, relaxamento, yoga, funcional dance, funcional, futebol, futsal, society e zumba kids. A nova aula, de Skate traz a modalidade Banks para as crianças e adolescentes. Banks são piscinas mais rasas e sem paredes de inclinação, onde o skatista se concentra em manobras de borda.

“Itaguaí possui inúmeras pistas de skate espalhadas por diversos bairros da cidade, porém nunca utilizadas de forma eficaz, a prática do skate é uma grande ferramenta de socialização e inclusão e ajuda na formação social de crianças e adolescentes que praticam. Hoje proporcionamos as nossas crianças e adolescente o aprendizado de um esporte Olímpico através da busca em entregar cada vem mais aulas ao projeto Movimenta Itaguaí. É gratificante nossa população cuidando da saúde”, conta a secretária de Esporte e Turismo, Fernanda Spíndola.