O ladrão não ofereceu resistência a prisão. Foto: Divulgação

Publicado 21/11/2022 20:38

Itaguaí- Na madrugada desta segunda-feira (21), um homem de 39 anos foi preso após prisão em flagrante por furto qualificado, escalada e arrombamento de um centro comercial de Itaguaí.



Segundo informações da 50DP, o ladrão pulou o muro do centro comercial de Itaguaí, quebrou a janela, danificou a porta para furtar bebidas e cigarros do comércio. Após o ato arrombou a porta de outro estabelecimento, um centro estético, no local ele saiu com cinco caixas de ampolas de toxina botulínica.

Após a identificação do autor pelas imagens do circuito de segurança, equipes desta unidade diligenciaram na cidade, encontrando o suspeito nesta manhã, no Bairro Chaperó, ainda na pose das cinco caixas de material estético. O preso possui nove passagens por furtos e não ofereceu resistência.