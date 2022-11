Eventos como estes, não só promovem lazer e diversão, mas também aquecem a economia local, segundo o poder público. - Foto: Italo Dornelles

Publicado 13/11/2022 15:40

ITAGUAÍ- A primeira edição do Festival Nordestino de Itaguaí termina neste domingo (13). E, desta vez, quem vai comandar a festa é a banda Bonde do Forró, com previsão de início do show à meia-noite. O evento, uma iniciativa da Prefeitura de Itaguaí, começou na última sexta-feira e acontece no Parque Municipal da cidade com entrada gratuita. E como nos dois dias antecedentes, a programação começa a partir das 18h.



Segundo a Secretaria Municipal de Eventos, o festival busca divulgar e valorizar a rica e variada cultura nordestina. Além dos shows, um dos principais atrativos do evento é a ampla praça de alimentação, com comidas típicas da culinária nordestina, como acarajé, pamonha, baião de dois, carne de sol, dentre outros.



Neste sábado, o público conferiu a apresentação do grupo Falamansa, em uma noite regada a muito forró, alegria, diversão e segurança. Presente nos dois primeiros dias da festa, o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, lembra que o festival já entrou para o calendário oficial eventos da cidade.

"Nossa cidade tem muitos nordestinos. Então, este evento, assim como foi a festa da Imigração Japonesa, é para lembrar um pouquinho de sua origem, sua cidade. Isso que é o mais importante", destacou o gestor.



O prefeito enfatiza que, eventos como estes, não só promovem lazer e diversão, mas também aquecem a economia local. "Uma festa como esta arrecada 90% a mais do que a gente gasta. Esse recurso, inclusive, pode ser usado na saúde e na educação".



Famílias reunidas

"Para a gente, é uma alegria muito grande. Sabemos da importância de trazer as famílias para rua. Eu sempre falo: a Covid-19 causou nas pessoas inúmeros psicológicos, como ansiedade, síndrome do pânico, dentre outras questões, inclusive em crianças", acentua o gestor.



"A festa resgata a união das famílias, seja no parquinho ou comendo um baião de dois que lembra do Nordeste", acrescenta Rubem.



A Moradora do bairro Chaperó, Ana Paula Neves diz que vai aproveitar os três dias. "A gente precisa de muitas coisas, mas lazer e diversão também são fundamentais. Adorei essa temática do evento", elogiou.



"Está uma festa bem organizada e com total segurança. Muito bom celebrar a cultura nordestina. Quem aqui no Sudeste não tem raízes com essa região tão importante", concluiu Fábio Lima, morador do Engenho.