(esq. para a dir): Pablo Ramoz, diretor criativo do Ilumina Zona Oeste, Willian Cezar, Subsecretário de Cultura de Itaguaí, Fernanda Candeias, Presidente AEDIN Gerente de Relações Institucionais e com a Comunidade Ternium, Presidente do Conselho de Responsabilidade Social Firjan e Marcus Faustini, Secretário de Cultura do Rio.Foto: Divulgação (

Publicado 09/11/2022 14:21 | Atualizado 09/11/2022 14:54

Itaguaí- Nesta terça-feira (8), o I Fórum Ilumina Zona Oeste, chegou ao SerCidadão, em Santa Cruz. O evento reuniu artistas, produtores culturais, empresas, moradores, lideranças sociais e universidades. Na programação, gratuita, oficinas e debates para refletir e dar mais visibilidade às iniciativas que geram impactos positivos na cultura e no desenvolvimento social da região. A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, esteve presente através do Subsecretário William Cezar, que colocou os avanços da cultura na gestão do Prefeito Rubem Vieira, fando sobre políticas públicas de cultura, sua integração entre as cidades e as relações com a sustentabilidade ambiental, social e para a qualidade de vida da população, Alan Maia também esteve presente.







O encontro é uma prévia da sexta edição do Festival Ilumina Zona Oeste, um dos maiores eventos culturais do Rio, que acontecerá em janeiro de 2023, e reunirá artistas de bairros da zona oeste carioca - e também de Itaguaí e Mangaratiba (Oeste Metropolitano e Baía de Sepetiba) que entram no circuito do projeto este ano - para fortalecer redes criativas e sociais nesses territórios.



Diversos temas foram abordados nas palestras, como: ‘Indústrias, comunidades locais e sustentabilidade: um diálogo possível?’, ‘Políticas públicas e de impacto social na zona oeste, Oeste sem fronteiras: como integrar a rede das culturas do Oeste metropolitano?’, ‘Festival Ilumina Zona Oeste - 6º edição: como cocriar o processo de curadoria?’, além da Banca Marginow- Roleta de rimas.



O painel ‘Cultura é a vida: ‘Políticas Públicas e ASG’, do qual participou o Subsecretário de Cultura de Itaguaí, trouxe a reflexão sobre questões metropolitanas, urbanas, socioeconômicas, socioambientais, culturais e políticas relativas à Região Metropolitana do Rio e aos municípios do entorno e as integrações com as agendas de AGS (em português para a sigla ESG) das empresas comprometidas na promoção da para qualidade de vida para a população local.



O debate foi conduzido por Pablo Ramoz, diretor criativo do Ilumina Zona Oeste, com falas e reflexões de Marcus Faustini, Secretário de Cultura do Rio, Willian Cezar, Subsecretário de Cultura de Itaguaí e Fernanda Candeias representando o Conselho de Responsabilidade Social da Firjan. Foram apresentados os cases do Museu do Pontal, no Recreio, e as iniciativas do Quilombo Aquilah de preservação de cultura negra na Praça Seca.



- No Fórum Ilumina Zona Oeste, pude colocar os avanços da cultura na gestão do Prefeito Rubão, fando sobre políticas públicas de cultura, sua integração entre as cidades e as relações com a sustentabilidade ambiental, social e para a qualidade de vida da população. É de extrema importância a ligação cultural de Itaguaí com Santa Cruz, devido a nossa história é até mesmo pela proximidade. Poder falar sobre o crescimento e este olhar zeloso sobre a cultura é de fundamental importância para nós. É gratificante termos sido convidados para o Fórum, mostra que estamos indo pelo caminho certo. Além de mostrar para Itaguaí nossa potência cultural, estamos mostrando para Rio que nossos artistas merecem, e são qualificados para estarem em todos os espaços-, conta o Subsecretário William Cezar.



Foi possível ver a representatividade de Itaguaí, também através do trabalho do Alan Maia, 44 anos, coordenador do projeto Escolas de Música e Cidadania (EMC) do pólo do Itaguai. O projeto Agência do bem é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), seu objetivo é promover o desenvolvimento humano visando a cidadania plena de populações de baixa renda, através da educação, de forma transparente e sustentável.



O polo de Itaguaí está em funcionamento desde 2018. Atualmente, promove atividades três vezes por semana. As aulas são de música e cidadania, totalmente gratuitas.





Sobre o Ilumina



O Ilumina Zona Oeste é uma criação do Instituto Rio em parceria Instituto Phi e conta ainda com o apoio de diversos artistas e parceiros independentes. Este ano é apresentado pelo Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e conta ainda com o patrocínio da Fábrica Carioca de Catalisadores, Via Rio, Unimed Rio e S&P Global.



O I Fórum Ilumina Zona Oeste 22, é uma realização da Trilhos Produções Artísticas, produtora cultural sediada em Santa Cruz, zona oeste do Rio, com experiência em conteúdos artísticos e culturais em subúrbios, periferias e favelas; em parceria com o Instituto Santa Cruz Sustentável-Plano Santa Cruz 2030, movimento da sociedade civil da região administrativa de Santa Cruz que há cinco anos vem desenvolvendo tecnologias sociais para o desenvolvimento sustentável da região.