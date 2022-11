Espetáculo "O Canto das Raízes" abre as atrações da FCULTI. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 03/11/2022 21:14

Itaguaí- As cortinas do Teatro Marilu Moreira abriram na tarde desta quinta-feira (3), apresentando o primeiro espetáculo da Feira Cultura de Itaguaí (FCULTI), ‘O Canto das Raízes’. O evento ocorre até domingo (6), com o objetivo de fomentar a cultura, a arte e o turismo, oferecendo incentivos e novas oportunidades aos artistas locais, bem como gerar novas opções de lazer e de diversão com a realização de atrações, entre elas, exposições, workshops, shows, oficinas, entre outras. A entrada para todas as atividades é gratuita.



A Feira Cultural faz parte de uma iniciativa inovadora da Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, que pela primeira vez na história do município realiza um edital cultural com recursos próprios voltados para os artistas locais. Vale destacar que, a participação dos fazedores de cultura na feira ocorreu mediante uma seleção. Para isso, foi realizada o primeiro edital cultural com recursos próprios de Itaguaí, e que disponibiliza R$110 mil em prêmios.



- A FCULTI é um marco histórico em nossa cidade, uma iniciativa da gestão do Prefeito Rubão. A Prefeitura de Itaguaí, através da Secretaria de Educação e Cultura, promoveu um Edital com recursos próprios para fomentar a Cultura em nosso município, tendo sido contemplados ao todo 78 Fazedores de Cultura de diversas áreas. Assim, através desta ocorrerão nos Equipamentos Culturais e no Parque de Eventos de Itaguaí a realização de diversas atrações, como exposições, workshops, shows, oficinas, entre outras -, conta o Subsecretário, Willian Cezar.



SERVIÇO



Quinta (3/11)



Teatro Municipal Marilu Moreira 17h - Espetáculo "O Canto das Raízes"



Casa de Cultura Marise Moreira Brito

19h30 Abertura da exposição "Da história ao contemporâneo"



Sexta (4/11)



Escola de Música Chiquinha Gonzaga

9h às 14h30 - Workshop de música



Escola de Dança Itinga

9h às 18h30- Workshop de dança



Pracinha da Cultura

9h- Oficina da Mandala e filtro dos sonhos

10h - Oficina de licor artesanal (só para maiores de 18 anos)

13h- Oficina de bomb graffiti

14h- Oficina de criatividade e sustentabilidade



Sábado (5/11)



Parque Municipal de Itaguaí (Área da Expo)



14h às 22h- Feira de artesanato

14h - Espetáculo circense "Sankofa"

16h- Crazew Master Crew -

16h30- Não bata a porta 1

18h- Show Camafeu

20h- Show Igor Oliveira



Domingo (6/11)



Parque Municipal de Itaguaí



9h às 17h- Feira de artesanato

9h - Brincante cria desta terra

13h- Show Tamara Bemto

14h- Show Paula Cardoso

18h - Em terra de Índio, sustentabilidade é o sopro da natureza



Atrações do Sábado (5/11) e Domingo (6/11)



Parque Municipal de Itaguaí



Ita Artes - Mãos que produzem arte