Dois homens foram presos em Brisamar.Foto: Divulgação (24BPM)

Publicado 27/10/2022 11:51

Itaguaí- Segundo informações da polícia Militar do 24BPM da 5ª Cia, agentes foram acionados por uma das vítimas que relatou ter sido assaltada por homens que estavam no veículo, um Fiat Palio na cor prata, na noite de quarta-feira (26).



Em patrulhamento o automóvel foi localizado estacionado na rua Santa Barbara, em Brisamar, ao se aproximar do veículo, agentes observaram a chave em seu interior, na mesma rua haviam dois elementos com as características informadas pela vítima.



Os policiais fizeram a abordagem, sendo apreendido um telefone celular e dois cartões de banco, os quais descobriu-se pertencer à proprietária do veículo e a um frentista que também havia sido roubado. Foi contactado ambas as vítimas que reconheceram os mesmos.



Diante dos fatos foram conduzidos os dois nacionais e a vítima a 50 DP e posteriormente a 52 para confecção do R.O onde permaneceram presos.