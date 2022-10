Falamansa é atração principal do Festival Nordestino. - Foto: Divulgação ( Falamansa)

Falamansa é atração principal do Festival Nordestino.Foto: Divulgação ( Falamansa)

Publicado 21/10/2022 10:32 | Atualizado 21/10/2022 10:34

Itaguaí- A Prefeitura por meio da Secretaria de Eventos realiza pela primeira vez no município o Festival Nordestino. A programação vai contar conta com a presença do "Falamansa" e do “Bonde do forró”

O evento, que terá início às 18h, também contará com barracas de comidas típicas, artesanato, história, folclore, forró, xote, baião, xaxado, repente, embolada, martelo, maracatu, e muitos outros sons genuínos da cultura. O festival será nos dias 11, 12 e 13 de novembro, no Parque Municipal e a entrada será gratuita.

“Está sendo incrível poder fomentar a diversidade cultural que há no município, fizemos a festa da imigração japonesa e agora chegamos ao Festival Nordestino, com essas duas grandes atrações. Nossa gestão busca em cada evento priorizar a diversidade e a igualdade. Novembro conheceremos mais um pouco do que nosso povo gosta, e isso só é possível por causa do gestor que temos, o Prefeito Rubão que acredita e incentiva tudo isso” disse Fabio Rocha, Secretário de Eventos de Itaguaí.