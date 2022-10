Mundo Bita reuniu milhares de famílias no final de semana. - Foto: Divulgação (Italo Dornelles)

Publicado 20/10/2022 11:56

Itaguaí- Ao longo do ano, a Prefeitura de Itaguaí vem retomando as festividades que o município sempre teve, trazendo para Itaguaí diversas atrações. A festa do mês, foi em comemoração ao Dia das Crianças, ao todo foram mais de 10 mil pessoas, cantando, dançando e se divertindo com as oficinas, apresentação e shows.





— Para gente é motivo de muita alegria poder comemorar o dia das crianças, dia tão importante para o nosso futuro, da geração futura dessa cidade. Poder voltar com essa festa, após anos parados, depois de uma pandemia, resgatar nossas crianças, famílias. A Festa lotada, pai, mãe, vó, vô, todo mundo no Parque Municipal comemorando o dia das crianças. É uma satisfação imensa para a Prefeitura. E, se Deus quiser, no anos que vem vai ser muito maior que esse ano. Vamos melhorando cada dia mais, para dar o melhor para nossas crianças, nosso futuro, o cidadão itaguaense, nosso pequenininho, que amanhã vai estar aí trabalhando, vai estar conquistando o futuro dessa cidade-, comemora o Prefeito de Itaguaí Rubem Vieira.

Pela primeira vez o Dia das Crianças recebeu o Show do Mundo Bita e das Três Palavrinhas, Oficina Circense, de pintura artística, slime, pintura e bola mania, teatro de fantoche, palestras educativas, as crianças também brincaram de amarelinha, queimada, pula corda, elástico, tudo que seu mestre mandar, corrida de saco, corrida de ovo na colher, passar por baixo da corda, estátua, além dos jogos de tabuleiro. Vacinas também foram aplicadas em 298 crianças, contra Poliomielite, Sarampo, meningite, Covid-10 e todas as outras vacinas do calendário da criança e do adolescente.



As crianças aproveitaram brinquedos, lanches e brincadeiras gratuitas. Foto: Divulgação (Italo Dornelles)



Mariana Castro é artista local a sete anos e se apresentou no evento, com o coletivo Despertando, composto também por Rachel de Lima, Pamela Santos, Lisane Irala e Ismael Gonçalves.

- É muito importante para o município valorizar os artistas locais, e incentivar esse movimento na pesquisa local, do movimento cultural local. O evento da essa abertura para a gente poder se expressar é muito importante. As crianças estavam muito animadas na interagindo, tirando foto, foi muito bom. É mais um passo desse processo de construção, muito importante ampliar esse diálogo para novas construções- , explica a artista.