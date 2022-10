‘Solos de Histórias’ se apresenta na Casa do Palhaço, em Itaguaí. - Foto: Joao Saidler

Publicado 14/10/2022 13:13

Itaguaí- Durante os meses de outubro e novembro, Martha Paiva e Gabriel Sant’Anna da Cia do Solo, estarão se apresentando com contações de histórias e outras ações de estímulo à leitura. A primeira apresentação da dupla acontece na Casa do Palhaço, a partir das 9h.



Além das sessões de histórias, o projeto visa o estímulo à prática da contação de histórias, propondo atividades que façam com que o público compartilhe as narrativas que compõem os seus imaginários, intercalando-as com cantigas, fábulas, lendas e pequenos causos.



As apresentações fazem parte do projeto Solos de Histórias da Cia que contam com o apoio institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural RJ2 e tem por objetivo divulgar a arte de contar histórias como patrimônio imaterial presente em diversas culturas e incentivar o contato direto com os livros.



Gabriel Sant´Anna afirma que o trabalho é importante para ampliar o campo de atuação do profissional da contação de histórias.



“Vamos afirmar a contação de histórias como linguagem artística contemporânea capaz de integrar diversas manifestações artísticas como o teatro, a música, a dança, as artes visuais, a comédia física entre outras. Pretendemos possibilitar, a partir das histórias, reflexões e discussões sobre aspectos essenciais e urgentes em nossa sociedade, tais como a tolerância, o respeito ao próximo e a cidadania”, diz Gabriel, acrescentando a importância de se democratizar o acesso à arte com ações gratuitas.



Além da narração de histórias, o projeto tem por objetivo incentivar a leitura através de troca de livros e mediação e o público também vai poder participar de uma Roda de Histórias onde terá voz para contar, compartilhar e relatar causos, criando um espaço para conversa, reflexões e discussões.



Programação e horários

As apresentações gratuitas acontecem em praças públicas e centros culturais e visam principalmente reunir famílias, estudantes, idosos e projetos sociais próximos aos locais das sessões.



A programação inclui os seguintes temas:



· Terra nos sapatos – Sessões de histórias selecionadas do repertório da Cia do Solo composto por contos tradicionais de diversas culturas, todos em domínio público. Duração: 40 minutos;

· Escambo-Escambo – Sob uma tenda será criado um espaço acolhedor para leitura e mediação de livros, além da realização da troca de livros entre o público. Duração: 4 horas;

· Solo com Vida – Sessões com contadores de histórias profissionais convidados, entre eles Paulinha Cavalcanti, contadora de histórias, atriz e arte educadora; Anderson Barreto, artista multilinguagem e educador; Daniela D’Andrea, educadora e contadora de histórias; Alexandre Damascena, ator e professor de dramaturgia e literatura; Angelo Tramezzino, ator, diretor, contador de histórias e agente cultural e Daniel Martinez, ator, contador de histórias, escritor, arte-educador e pedagogo Duração: 40 minutos;

· Roda de Histórias – Atividade onde o público assume o protagonismo e compartilha as histórias que sabe, enquanto os contadores da Cia do Solo animarão a roda tocando e cantando e contando pequenos causos, entre uma história e outra. Duração: 40 a 60 minutos.



SERVIÇO:

Espetáculo Solos de Histórias: contação de histórias, roda de histórias, espaço para leitura, troca de livros e música.

Data: 18 de outubro de 2022, das 9h às 13h

Entrada franca

Local: Casa do Palhaço, R. Saldanha da Gama, 43 – Vila Ibirapitanga, Itaguaí – RJ