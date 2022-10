Foragido é levado para a 50 DP. - Foto: Divulgação (Google Earth)

Publicado 10/10/2022 12:45

Itaguaí- Um homem de 30 anos, foragido da Justiça por tráfico de drogas e por evasão do sistema prisional, foi preso na noite deste sábado (8) no bairro Brisamar, em Itaguaí.

Policiais Militares da 5º CIA do 24 BPM estavam em patrulhamento para coibir roubos de rua, roubos de carga, roubos de veículos e demais delitos no município de Itaguaí, quando teve a atenção voltada para o acusado que ao notar que estava sendo observado, tentou se esconder em um bar, onde foi abordado. O suspeito possui dois mandados de prisão em aberto, um por tráfico de drogas e outro por evasão do sistema prisional, o homem estava foragido desde o dia dos pais.

O homem foi levado para a 50 DP, onde está à disposição da Justiça.