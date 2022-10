Candidatos que receberam o apoio da cidade. - Foto: Rui Okada

Candidatos que receberam o apoio da cidade. Foto: Rui Okada

Publicado 05/10/2022 17:13 | Atualizado 05/10/2022 17:32

ITAGUAÍ- Com as eleições encerradas, Itaguaí mostra força política, elegendo 19 candidatos, sendo senador, deputado estadual e deputado federal. O deputado federal Luciano Vieira (PL) ficou em primeiro lugar no município, totalizando 84.942 votos, sendo 6.250 votos apenas na cidade. O município também será representado em Brasília por outros 10 deputados federais que são: Max Lemos (PROS), Chiquinho Brazão (União Brasil), Pedro Paulo (PSD), Daniel Soranz (PSD), Gutemberg Reis (MDB), Rosangela Gomes (Republicanos), Marcelo Queiroz (PP), Sóstenes Cavalcante (PL), Juninho do Pneu (União Brasil) e Julio Lopes(PP).

Na Alerj, os deputados estaduais que tiveram o apoio do município foram Guilherme Schleder (PSD), Fabio Silva (União Brasil), Gustavo Tutuca (PP), Leo Vieira(PSC), Franciane Motta (União Brasil), Giovani Ratinho (Solidariedade) e Renato Miranda (PL).

O Governador Claudio Castro (PL) também recebeu uma quantidade expressiva de votos na cidade, ao todo foram 44.205 votos, tendo o percentual de 70,4% dos munícipes.

“O sentimento de gratidão se destina a cada pessoa que se comprometeu para garantir que prevalecesse na nossa equipe sempre o respeito e a alegria de desenvolver um trabalho limpo, com determinação e alegria. Parabenizo o nosso candidato a Deputado Federal, Luciano Vieira, pela expressiva vitória nas urnas, eleito com 6.250 votos em Itaguaí, o mais votado para deputado federal no nosso município. Desejo muito sucesso no exercício de seu mandato e que os frutos das decisões tomadas por vocês auxiliem para a construção de uma sociedade mais justa” disse o chefe do Legislativo, Gil Torres, sobre seu candidato.

Estiveram também como apostas do município, Luiz Claudio Ribeiro (PSD) com 32.489 votos, Ricardo Lodi (PT) com 31.490 votos e Ricardo Abrão (União Brasil) com 43.219 a primeiro suplente deputado federal.

“Luiz Cláudio Ribeiro, nosso candidato a Deputado Estadual conquistou 10.952 votos em Itaguaí, também o mais votado para deputado estadual no nosso município, infelizmente não foram suficientes para conquistar uma vaga na ALERJ. Porém, o trabalho não pára por aqui. Minha gratidão por seu compromisso em ajudar a nossa Itaguaí. Continuaremos em busca do melhor para nossa querida cidade”, explicou Gil Torres (União Brasil)

O Prefeito do Município, Rubem Vieira (PODEMOS), externou em suas mídia sobre a vitória dos candidatos que fizeram parte do selo ‘Rubão’.

“Depois de um domingo agitado e cheio de expectativas, começo a minha segunda-feira muito feliz por tudo o que Deus fez nessas eleições. Nossos candidatos receberam votos acima do esperado. Estou muito feliz com a conquista de cada um deles. São pessoas sérias e compromissadas com a nossa cidade. Quero só agradecer a vocês pelo apoio, carinho e total confiança. Muitos enfrentaram grandes filas sem desistir. Valeu a pena!”, disse o chefe do executivo.