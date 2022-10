As equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão atuando em sete postos de imunização. - Foto: Divulgação

Publicado 30/09/2022 23:20 | Atualizado 30/09/2022 23:21

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí realiza, neste sábado (1), das 9h às 16h, mais uma etapa da Campanha de Vacinação Contra a Raiva para cães e gatos. Nesta etapa inicial, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão atuando em sete postos de imunização, entre eles, no bairro Engenho, no Parque Municipal, Monte Serrat e Vila Margarida.



Durante toda a campanha, que vai até 15 de outubro, serão disponibilizados 34 postos de vacinação, além de 15 localidades que serão assistidas com a circulação de viaturas.



Segundo a coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde, a meta para 2022 é imunizar aproximadamente 19 mil pets, representando algo em torno de 80%.



A prefeitura reforça que a vacina antirrábica é de extrema importância, pois representa um método eficaz e seguro de prevenir enfermidade e manter os animais saudáveis.



Veja a programação e os pontos de vacinação:



MÊS: OUTUBRO

DATA: 01/10 – LOCAIS DE VACINAÇÃO

01/10: SANTANA – PRAÇA DO SANTANA (RUA DARLEI CARVALHO DA CUNHA, PRÓX AO NÚMERO Nº81).

01/10: IBIRAPITANGA – ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VICIENTE SOARES AV.BAHIA)

01/10: JARDIM AMÉRICA – ESF ODENIT MAIA

01/10: JARDIM AMÉRICA – PRAÇA JARDIM AMÉRICA (RUA NOVA YORK COM RUA CANADÁ OESTE)

01/10: JARDIM LAÍA – PRAÇA JARDIM LAIA (CAMPO SOCIETY – EST. DO TEIXEIRA)

01/10: CALIFÓRNIA – UBS CALIFÓRNIA

01/10: CALIFÓRNIA – CRAS CALIFÓRNIA (RUA JOAQUIM NABUCO, 21)

01/10: MANGUEIRA – EM TEREZA DE ARAÚJO SAGÁRIO (RUA TABAJARA)



08/10 – CHAPERÓ – EM SYLVIA SOUZA SIQUINELI (R. DÉCIO MUNIZ DA SILVA FILHO)

08/10 – PARQUE PRIMAVERA – UBS CHAPERÓ

08/10 – CHAPERÓ – EM FUSAO FUKAMATI (RUA 18, S/N)

08/10 – CHAPERÓ – PRAÇA DA GLEBA A (PRÓXIMO AO TEMPLO DA ASSEMBLEIA DE DEUS)

08/10 – ESTRELA DO CÉU – PRAÇA ESTRELA DO CÉU (PRÓXIMO AO ELM ELMIRA FIGUEIRA E APAE)

08/10 – PARQUE PRIMAVERA – EM DAS ACÁCIAS

08/10 – BRISAMAR – EMM CARMEM MENEZES DIREITO (R. MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS, 1043)

08/10 – BRISAMAR – EM EIDER RIBEIRO SANTOS (RUA PRAIA DA SALINA QD 52 LT 11)



15/10: Teixeira – UBS TEIXEIRA

15/10: SANTA C NDIDA – UBS SANTA C NDIDA

15/10: COROA GRANDE – CPRPA GRANDE – ESF COROA GRANDE

15/10: VILA PARAÍSO – ANTIGA EM AMAURI FERREIRA (RUA GUILHERME SERRANO, S/N)

15/10: COROA GRANDE – EM PROF MARIA GUILHERMINA DOS RAMOS DE SOUSA (RUA EVELINA REIS (S/N)

15/10: LEANDRO – EM PROF MARIA GUILHERMINA DE SOUZA FREIRE (EST DO MAZOMBA. 3172)

15/10: JARDIM UEDA – EM JORGE FLORES DA SILVA (ESTRADA ARI PARREIRAS, 1440)

15/10: AMENDOEIRAS – PRAÇA DA AMENDOEIRA (EST. DONA ELIZABETH COM RUA GOIÁS)



Além dos dias e locais descritos acima, algumas localidades serão assistidas com a circulação de viaturas, por meio de roteiros definidos e descritos abaixo.

04/10/2022 – Mazombinha – Estrada do Mazomba (Praça do Mazombinha)

06/10/2022 – Mazomba – Iniciando da Cedae até o DPO de Mazomba)

11/10/2022 – Brisamar – Rodovia Mário Covas (Rua 09 até o Bicão)

13/10/2022 – Somel – Rua São Jorge (próximo ao Antigo Depósito de Carros-Pipas)

18/10/2022 – Somel – Rua Campo Lindo (próximo ao Só Praia Náutica)

20/10/2022 – Itimirim – Rua Sebastião Bruno de Oliveira (próximo campo de Futebol)

25/10/2022 – Área Rural – Fazenda São Sebastião – Estrada das Palmeiras e dentro da Fazenda

27/10/2022 – Area Rural – Estrada do Caçador – Bairro Caçador / Estrada Raiz da Serra

01/11/2022 – Ilha da Madeira – Rua Miguel Correia (próximo ao ponto final das kombis)

03/11/2022 – Rodoférrea – Rodoférrea

08/11/2022 – Piranema – Praça de Piranema

10/11/2022 – Santa Rosa – Santa Rosa

17/11/2022 – Piranema – Valão dos Bois

22/11/2022 – Coroa Grande Frontal das Ilhas

24/11/2022 – Ilhas – Sapinhoeira/Ostra/Cabras/Socó/Gato/Martins