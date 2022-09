Publicado 26/09/2022 23:46

Itaguaí- A Karpowership e a Prefeitura de Itaguaí concluíram o reflorestamento voluntário da Área de Proteção Ambiental (APA) do Saco de Coroa Grande, localizada em Itaguaí, no Rio de Janeiro. A iniciativa promoveu o plantio de 2.283 mudas, como espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica.

Para a restauração da região que se encontrava em estado de degradação foi necessário elevados parâmetros de sustentabilidade com Censo Florestal, a ação teve duração total de 30 dias.

O sistema de reflorestamento escolhido é composto por espécies arbóreas (mangue e restinga) nativas da mata atlântica, que apresentam crescimento mais rápido, são mais resistentes e aceleraram o processo de sucessão natural, a recuperação do solo e o retorno da fauna nativa. A entidade não governamental e sem fins lucrativos que foi responsável pela execução dessa iniciativa, chama-se Onda Verde. A ONG dissemina informações sobre meio ambiente e sustentabilidade, atua na conservação da diversidade biológica do Bioma Mata Atlântica e estimula ações para o desenvolvimento sustentável com educação ambiental, restauração florestal, apoio a pesquisas científicas, construções sustentáveis e fortalecimento de políticas públicas.

“Esta é uma iniciativa que reforça os elevados padrões de sustentabilidade do nosso projeto. Operamos com autoridades e sociedade para garantir o respeito ao meio ambiente e a consequente melhoria na qualidade de vida da população local, aplicando critério e normas internacionais como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU”, comenta o diretor de operações da Karpowership no Brasil, Gilberto Bueno.

Para a secretária de Meio Ambiente de Itaguaí, Shayene Barreto, o projeto é de extrema importância para a biodiversidade e, inclusive, para a recuperação da Baía de Sepetiba, que há anos vem sofrendo com a degradação ambiental.

“Vemos tantas notícias que mostram o quanto o nosso meio ambiente vem sendo degradado e o meu maior orgulho é ver que Itaguaí está indo na contramão disso. O governo do prefeito Rubão vem buscando a preservação, a sustentabilidade e colocando em prática ações realmente efetivas, como esta em parceria com a Karpowership, por meio de compensação ambiental. Hoje, Itaguaí sai na vanguarda em relação aos municípios no entorno da Baía de Sepetiba, sendo de extrema importância para todo o Estado. É gratificante deixar esse legado para a comunidade e para as gerações futuras”, declarou a secretária.*