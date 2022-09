Bairros Santa Cândida, Engenho, Jardim Ueda e Mazomba, estão com abastecimento reduzido. - Foto: Divulgação

Bairros Santa Cândida, Engenho, Jardim Ueda e Mazomba, estão com abastecimento reduzido. Foto: Divulgação

Publicado 23/09/2022 19:21 | Atualizado 23/09/2022 19:30

Itaguaí- A Rio+Saneamento está com equipes nas ruas trabalhando para regularizar o fornecimento de água nos bairros Santa Cândida, Engenho, Jardim Ueda e Mazomba, em Itaguaí, na Baixada Fluminense. A região teve o abastecimento prejudicado em função de alterações na qualidade da água bruta no ponto de captação, agravadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade na última sexta-feira (16).

Desde então, a água do rio Mazomba, que abastece parte do município, tem apresentado alterações na coloração (cor) e partículas em suspensão (turbidez), fora dos padrões de qualidade preconizados pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021. Em função disso, a Captação e a Unidade de Tratamento de Água do Mazomba tiveram a operação interrompida.

Com o apoio da Prefeitura de Itaguaí, a Rio+Saneamento tem realizado vistorias na região para identificar e tratar a origem do problema.

Durante esse período, a concessionária abastece a área afetada com caminhões-pipa e pede aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas que exijam grande consumo.

A Rio+Saneamento coloca seus canais de comunicação à disposição da população para eventuais dúvidas e esclarecimentos.